Grundschüler strampeln zum Stromerzeugen auf dem Rad

Innerhalb des Projekts „Zeitung in der Grundschule“ haben die Schüler der dritten und vierten Klasse der Grundschule Maselheim/Äpfingen Besuch von zwei Mitarbeitern der Ewa Riss bekommen. Schülerreporter haben diesen Bericht darüber verfasst.

Die zwei Stromexperten Michael Kummer und Marina Mohr von der Ewa Riss standen vor der Schule. Und was war denn das? Sie hatten ein großes Fahrrad dabei. „Puh, das war ganz schön anstrengend“, sagte Franziska Ott, als sie vom Energiefahrrad stieg. Alle Kinder der kombinierten dritten und vierten Klasse durften auf einem Energiefahrrad selber Strom erzeugen. Das Ziel war, für die Klassenlehrerin Wasser für eine Tasse Tee zu erhitzen. Dafür legten sich die Kinder ganz schön ins Zeug. Jeder durfte mal kräftig strampeln und am Ende wurden stolze 53 Grad Celsius gemessen. Na, zum Glück kommt der Strom normalerweise ganz einfach aus der Steckdose.

Michael Kummer erklärte den Kindern, dass man jeden Tag Energie für Heizung, warmes Wasser, Strom für Elektrogeräte und Mobilität braucht, und wie man Energie sinnvoll einsetzen und einsparen kann. Die Energie wird zum Beispiel in Atom-, Erdgas- und Kohlekraftwerken oder durch Windräder, Solar- und Photovoltaikanlagen sowie in Wasserkraftwerken oder Pumpspeicherkraftwerken erzeugt. Daheim benutzen wir alle viele elektrische Geräte, die unterschiedlich viel Strom verbrauchen.

Aber was verbraucht denn viel Strom und was eher wenig? Mit einem speziellen Messgerät stellten die Kinder fest, dass ein Wasserkocher mehr Strom verbrauchte als ein Föhn oder ein Bügeleisen. Das Radio hingegen hatte einen eher geringen Stromverbrauch.

Da die Menschen immer mehr Energie verbrauchen und dadurch immer mehr Abgase in die Atmosphäre gelangen, wandelt sich das Klima. Die Erde erwärmt sich, man spricht vom Treibhauseffekt. Die Gletscher in den Bergen fangen an zu schmelzen, deshalb ist ein sparsamer Umgang mit Energie wichtig. Die Kinder sammelten einfache Energiespartipps für die Schule und für zu Hause:

Türen zum Flur schließen

Licht ausschalten, wenn man den Raum verlässt

Dichtungen von Fenstern und Türen regelmäßig überprüfen

elektrische Geräte nach Gebrauch ausschalten oder ausstecken

Stoßlüften statt Dauerlüften und die Heizung während des Lüftens abdrehen

Radio, Fernseher und PC nicht unnötig laufen lassen und Standby-Modus vermeiden

Mit neuem Wissen über Energie und einer Tasche mit Geschenken gingen alle nach Hause. Am Schluss waren sich alle einig: das waren zwei coole Schulstunden!