Grötsch sichert sich den Titel

Margitta Grötsch von der TSG Maselheim-Sulmingen hat sich bei den internationalen deutschen Meisterschaften der Frauen und Männer im Rasenkraftsport den Titel geholt. Ausrichter der Titelkämpfe war der TSV Wasserburg.

Ein frisch saniertes Stadion, schönstes Sommerwettter in Bayern und eine perfekte Organisation sorgten nach TSG-Angaben für eine gute Wettkampfatmosphäre. Margitta Grötsch gehörte zu den Favoritinnen in der Frauen-Leichtgewichtsklasse unter 58 Kilogramm.

Nicht optimal

Der Start der TSG-Athletin verlief jedoch nicht optimal. Nach guten und weiten Probeversuchen kam bei Grötsch laut Mitteilung zu Wettkampfbeginn die Nervosität durch. Die beiden ersten Versuche im Hammerwurf landeten wegen grober technischer Fehler im Netz. Im dritten Versuch warf sie dann 34,88 Meter, was die zweitbeste Weite bedeutete. Damit blieb sie aber deutlich unter ihren Möglichkeiten und lag so 24 Punkte hinter Fedora Blecker aus Aschaffenburg, die 36,42 Meter erzielte. Im Gewichtwerfen lief es besser für Grötsch. Sie legte vier starke gültige Versuche hin – mit einer Bestweite von 19,08 Metern. Aber Blecker warf mit 19,16 Metern etwas weiter und baute den Vorsprung so um weitere drei Punkte aus.

Die Entscheidung musste letztlich im Steinstoßen fallen. Obwohl beide auch hier etwa gleich stark sind, fiel das Ergebnis unerwartet aus. Blecker erwischte einen schlechten Tag, erzielte für sie nur mäßige 7,27 Meter, und lag damit einen Meter unter ihrer persönlichen Bestleistung.

Eigentlich schon abgehakt

Grötsch, die den Titel eigentlich schon abgehakt hatte, blieb locker und stieß dreimal über die acht Meter. Ihre beste Weite waren letztlich 8,50 Meter. Mit 2016 Punkten und 76 Zählern Vorsprung gewann die TSG-Athletin damit letztlich den Titel.