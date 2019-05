Großes Fest und Umzug zum 100-Jährigen

„Mit Musik steil Bergauf“, unter diesem Motto blickt der Musikverein Laupertshausen mit einem dreitägigen Fest auf seine 100-jährige Vereinsgeschichte zurück. Das Jubiläumszeltfest findet statt vom 24. bis 26. Mai. Am Freitagabend werden für die Partygäste mehrere Schuttlebusse zur An- und Abreise der SWR-3-Elchparty eingesetzt. Für den Samstagnachmittag hat der Verein ein abwechslungsreiches Programm erstellt. Ab 13.30 Uhr finden Auftritte der Jugendkapelle Dettingen-Erolzheim-Kirchberg, von Oma Paula, dem Trachten- und Heimatverein „Risstaler“ und dem Seniorenorchester des Kreisverbands Biberach statt. Für die Kinder wird parallel eine Betreuung angeboten. Für Party sorgt ab 21 Uhr die Partyband Albkracher in Dirndl und Lederhosen. Der Sonntag steht unter dem Motto „Tag der Blasmusik“. Nach dem Festgottesdienst im Zelt bieten die Musikvereine Bergerhausen und Mühlingen Unterhaltung zu Frühschoppen und Mittagstisch. Um 13.30 Uhr findet auf dem alten Sportplatz ein gemeinsames Musizieren mit mehr als 30 Musikvereinen aus den Nachbargemeinden statt. Im anschließenden Festumzug beteiligen sich neben den Vereinen auch Gruppierungen und Oldtimer mit bunt geschmückten Wägen. Traditionell findet danach der Fahneneinmarsch mit anschließender Non-Stop Blasmusik auf zwei Bühnen statt. Währenddessen können die Besucher neben dem Festzelt die ausgestellten Oldtimer besuchen. Ein Höhepunkt des Tages ist auch die große Bundeswehrausstellung der Pateneinheit Tgru HSG 64 aus Laupheim, die von etwa 10.30 Uhr bis 18 Uhr beim Zelt stationiert ist.