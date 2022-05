Gesang- und Musikverein Concordia Äpfingen blickt zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorstandsmitglied des Gesangvereins, Beatrix Hagel konnte im Gasthof Adler Ehrenmitglieder, Mitglieder und Gäste zur 156. Jahreshauptversammlung begrüßen. Im Anschluss folgte ihr Bericht, in dem sie auf Grund der Pandemie, nur von einem sehr ruhigen Vereinsjahr 2021 berichten konnte. Abschließend wünschte Beatrix Hagel allen Chormitgliedern viel Gesundheit und alles Gute für das bevorstehende Jahr. Vorstandsmitglied des Spielmannszuges Karin Stark ließ ebenfalls das Vereinsjahr Revue passieren. Erfreulich konnte sie berichten, dass die schon zur Tradition gewordene Serenade in diesem Jahr wieder stattfinden wird.

Die beiden Kassenprüfer bestätigten der Kassiererin Daniela Hemel eine einwandfreie und vorbildliche Kassenführung und schlugen der Versammlung die Entlastung vor. Auch Tambourmajor Tobias Bär blickte auf das vergangene Vereinsjahr 2021 zurück. Dabei bedauerte er, dass die Corona-Pandemie Spuren im Verein hinterlassen hat. Er hofft diese baldmöglichst beseitigen zu können. Der Bericht des Chores Choragiert wurde in diesem Jahr von Bettina Orani vorgetragen. Erfreulicherweise konnte sie vom Beginn der Probenarbeit berichten.

Bei den anschließenden Wahlen wurde das Vorstandsmitglied des Chores Beatrix Hagel erneut gewählt. Auch die Ausschussmitglieder Angelika Enderle und Claudia Moll wurden in ihrem Amt bestätig. Im Anschluss an die Wahlen fanden die Ehrungen statt. Diese wurden durch Herr Gering vom OCV vorgenommen. Herr Gering bedankte sich für die Einladung und freute sich darüber, langjährige Sängerinnen und Sänger ehren zu dürfen. Für 30 Jahre aktives Singen im Gesangverein Concordia Äpfingen ehrte Herr Gering die Sängerin und Vorständin Beatrix Hagel. Auch Karin Stark schloss sich den Glückwünschen von Herrn Gering an und bedankte sich bei Beatrix Hagel für ihr außerordentliches Engagement. Eine sehr seltene Ehrung ging an Ursula Staudenrauß für 60 Jahre aktives Singen im Gesangverein Concordia Äpfingen. Ursula Staudenrauß ist ein sehr zuverlässiges und engagiertes Chormitglied. Einige Jahre unterstütze sie den Verein auch als Ausschussmitglied. Als Dank und zur Anerkennung erhielt sie die Ehrennadel in Gold vom OCV. Auch Bürgermeister Elmar Braun gratulierte den beiden Jubilarinnen und bedankte sich für deren langjährige aktive Mitgliedschaft und ihr eingebrachtes Engagement.