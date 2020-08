Gerät kann Leben retten: Defibrillator am Gemeindehaus

Defibrillatoren können bei akuten Herzerkrankungen Leben retten. Am Katholischen Gemeindehaus in Äpfingen ist ein AED-Defibrillator installiert worden. Das Gerät ist so gebaut, dass es von Laien angewendet werden kann. Zusammen mit dem DRK Schwendi bietet die Freiwillige Feuerwehr Äpfingen am Mittwoch, 5. August, Einweisungstermine an, bei denen gzeigt wird, wie man die Geräte im Ernstfall verwendet.

In vielen Unternehmen und öffentlichen Gebäuden befinden sich in der Zwischenzeit automatisierte externe Defibrillatoren (AED), auf die nahezu jederzeit zurückgegriffen werden kann. Diese AED-Geräte sind durch ihre vereinfachte Bau- und Funktionsweise speziell für die Anwendung durch Laien gedacht und können bei akuten Herzerkrankungen Leben retten.

Auf Initiative des Fördervereins der FFW Äpfingen wurde ein öffentlich zugänglicher Defibrillator in Äpfingen installiert. Bisher war neben der Bankfiliale in Maselheim auch in der Bankfiliale in Äpfingen ein AED-Gerät zugänglich. Nachdem die Filiale in Äpfingen geschlossen worden war, wurde das AED-Gerät in einem temperierten Außenschrank am Katholischen Gemeindehaus am Kirchplatz angebracht. Die finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine hat die Installation und die Bereitstellung des AED-Geräts möglich gemacht. Der Außenschrank ist jederzeit zugänglich, das Gerät kann im Notfall entnommen und angewendet werden.

Zusammen mit dem DRK-Ortsverein Schwendi bietet die Freiwillige Feuerwehr Äpfingen Einweisungstermine für die Anwendung und den Umgang mit AED-Defibrillatoren an: am Mittwoch, 5. August, um 18.30 und um 19.30 Uhr im Katholischen Gemeindehaus in Äpfingen.

Um die Mindestabstände einhalten zu können, ist die Teilnehmeranzahl pro Termin auf 15 Person begrenzt.Teilnehmer müssen ihren eigenen Mund-Nasenschutz mitbringen und die Corona-Abstandsregeln beachten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.