Generalsversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft

Die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Riss Maselheim und Warthausen hat ihre zwölfte Generalversammlung im Vereinsheim der TSG Maselheim-Sulmingen abgehalten. Maselheims Bürgermeister Elmar Braun begrüßte 31 Stimmberechtigte und vom Verband Frau Elisabeth Strobel.

Vorstandsvorsitzender Jürgen Müller berichtete über das Geschäftsjahr 2021. Die BEG Riss hat mit ihren Photovoltaikanlagen, der Wasserkraftanlage und dem BHKW 479 000 Kilowattstunden Strom erzeugt. 31 Prozent des erzeugten Stroms werden direkt an Kunden vermarktet. „Die Wärmelieferung war zufriedenstellend, Ertrag der Wasserkraftanlage Biberach hat sich deutlich verbessert“, heißt es von Seiten der Genossenschaft. Im laufenden Jahr scheine sich der Ertrag aus PV Anlagen wieder zu erhöhen und der Ertrag aus der Wasserkraft würde auf einem guten Stand bleiben.

Müllers besonderer Dank galt dem Team Wasserkraft um Günter Liebhardt und Georg Schwellinger. „Mit dem Projekt LED Straßenbeleuchtung in Warthausen konnte auch im letzten Jahr ein Beitrag zur Energieeffizienz geleistet werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Seit dem 1. April 2020 ist die BEG mit 15 Prozent an der Gesellschaft EnBW Solarpark Ingoldingen beteiligt.

Im Projekt Biberenergie wurden Veränderungen angekündigt. Mit einem neuen Partner werde an einem neuen Konzept gearbeitet, das den Kunden alsbald vorgestellt werden soll. Stand 31. Dezember 2021 hatte die BEG 290 Mitglieder mit einem Eigenkapital von 698 000 Euro. Der Beitrag zum Klimaschutz sei mit der Reduzierung des CO2 Ausstoßes von 769 Tonnen beachtlich, pro Mitglied 2,65 Tonnen. Der Umsatz inklusive Beteiligung konnte um 21 Prozent auf 148 000 Euro gesteigert werden. Die Eigenkapitalquote liegt trotz enormer Investitionen bei 52,4 Prozent bei einer Bilanzsumme von 1 399 000 Euro. Vorstand Jürgen Müller zieht das Fazit: „Die BEG steht wirtschaftlich gut da, das Wachstum hält an, wir leisten einen beachtlichen Beitrag zum Klimaschutz, die aktuellen Turbulenzen sind jedoch genau zu beobachten und wenn nötig ist zu reagieren.“

Aufsichtsratsvorsitzender Elmar Braun berichtete von drei Sitzungen. Der Aufsichtsrat schlug der Generalversammlung eine Ausschüttung in Höhe von 28 112 Euro vor, was einer Dividende von vier Prozent entspricht. Jürgen Müller und Robert Schafitel, seit zwölf Jahren als Vorsitzender beziehungsweise Stellvertreter aktiv, wurden für weitere drei Jahre bestellt. Neu bestellt wurde Samuel Beck als Vorstand Technik. Braun bedankte sich beim Vorstand für die hervorragende Arbeit im Geschäftsjahr 2021 und das gute Miteinander.

Die Vorsitzende des Verbands der Bürgerenergiegenossenschaften in Baden-Württemberg, Elisabeth Strobel dankte den Verantwortlichen für eine engagierte, innovative, breit aufgestellte und erfolgreiche Arbeit in den letzten zwölf Jahren. Vorstand und Aufsichtsrat wurden einstimmig entlastet. Bei den Aufsichtsrats-Wahlen, gleitet von Bürgermeister Jautz wurden Bürgermeister Elmar Braun als Aufsichtsratsvorsitzender sowie die Aufsichtsräte Karl-Heinz Braun, Ulrich Gerster, Ingo Landthaler, Günter Liebhardt, Paul Mayer, Georg Schuhbauer, Georg Schwellinger und Franz Schuy als Schriftführer für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Für neun Jahre wurden mit der Ehrennadel in Bronze Wolfgang Jautz, Franz Schuy, Erich Gerster und Oliver Kuhn geehrt. Auf zwölf Jahre im Vorstand beziehungsweise Aufsichtsrat bringen es Jürgen Müller, Robert Schafitel, Elmar Braun, Karl-Heinz Braun, Ingo Landthaler und Paul Mayer und erhielten von Elisabeth Strobel die Ehrennadel in Silber.