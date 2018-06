Geld und Alkohol weg

Beim Einbruch in eine Jugendbude in Maselheim haben Unbekannte Geld und mehrere Flaschen Spirituosen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, waren die Einbrecher in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag in der Kronenstraße am Werk. Sie wuchteten mit einem Brechwerkzeug eine Stahltüre auf und leerten die Kassen. Jugendbuden seien immer wieder Ziel von Einbrechern, betont die Polizei und warnt davor, in Vereinsheimen und Jugendbuden Geld außerhalb der Öffnungszeiten aufzubewahren.

Tipps zum Einbruchsschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Termine können unter den Telefonnummern 07351/447123 oder 0731/1881444 vereinbart werden. Einklappen Ausklappen