Gegenverkehr übersehen: drei Verletzte

Drei Menschen sind am Sonntag bei einem Unfall auf der L266 bei Äpfingen verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Gegenverkehr übersehen, so der Bericht der Polizei.

Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 36-Jährige mit seinem BMW auf der L266 in Richtung Äpfingen. An der Abzweigung nach Schemmerhofen bog er nach links ab, übersah jedoch einen 26-Jährigen, der ihm mit seinem Audi entgegenkam. Die Fahrzeuge stießen zusammen, dabei erlitt die 27-jährige Beifahrerin im Audi schwere, der Fahrer leichte Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. Er wurde an der Unfallstelle behandelt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 11000 Euro. Die L266 war nach dem Unfall für rund eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt.