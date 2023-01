Frau verursacht Totalschaden an zwei BMW

Weil eine 52-jährige Fahrerin eine 24-Jährige übersehen hat, verursachte sie einen Unfall mit zwei Verletzten. Das teilt die Polizei mit.

Am Samstag gegen 15.50 Uhr war eine Frau mit ihrem BMW auf der Kreisstraße von Mettenberg in Richtung Ellmannsweiler unterwegs. An der der Kreuzung zur Kreisstraße 7504 übersah sie eine, von links aus Ellmannsweiler kommende, 24-Jährige, die ebenfalls mit einem BMW unterwegs war. Die 52-Jährige fuhr in die Kreuzung ein.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurden durch den Aufprall verletzt und mussten in Kliniken verbracht werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt 35.000 Euro, wie die Polizei schätzt. Beide Fahrzeuge wiesen einen wirtschaftlichen Totalschaden auf, teilen die Beamten weiter mit. Gegen die 52-Jährige wird nun Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.