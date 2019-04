Feuerwehrübung mit ernstem Hintergrund

Einmal pro Jahr findet im Heggbacher Wohnverbund eine Feuerwehr-Übung statt, um die Abläufe für den Ernstfall zu optimieren. Daher wird der Verlauf von der Alarmierung bis zur Rückführung der Bewohner minutiös dokumentiert, um daraus die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Das ganze hat einen ernsten Hintergrund.

Bis 9.57 Uhr ist es ruhig im Haus Martin, einer von acht Wohnkomplexen in Heggbach. Bewohner und Mitarbeiter der Wohngruppen, in denen 75 Menschen wohnen und weitere 20 Betreuer arbeiten, gehen ihren gewohnten Tätigkeiten an nach. Denn keiner ahnt, was nur eine Minute später passiert. Um 9.58 Uhr schrillt der Brandalarm durch das Gebäude. Genau zur gleichen Zeit werden sowohl die Feuerwehr wie auch die internen Mitarbeiter alarmiert, die zur Heggbacher Rettungsgruppe gehören.

Marc Neut notiert beim Einsatz jeden Handgriff minutiös. „Wir machen diese Übungen schließlich dafür, dass wir das richtige Verhalten für den Ernstfall einstudieren und die Abläufe optimieren“, erläutert die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutz im Heggbacher Wohnverbund. So gibt es noch andere kleine Unstimmigkeiten, die den Augen von Neut nicht entgehen und dementsprechend festgehalten werden. „Mit diesen Informationen schulen wir dann einmal pro Jahr unsere Mitarbeiter, damit wir uns jedes Jahr ein wenig verbessern“, zeigt Renate Weingärtner als Leiterin des Heggbacher Wohnverbunds die Bedeutung einer solchen Übung für ihre Einrichtung auf und weist in diesem Zusammenhang auf den Brand an Ostern 2016 ebenfalls im Haus Martin hin. Hier entstand enormer Sachschaden.

Plötzlich gibt es Unruhe. Zwei Bewohner werden vermisst. Um besser lokalisieren zu können, wo sie sind, wird untersucht, um wen es sich handelt. So werden Listen der insgesamt sieben Wohngruppen in der Sammelzentrale im Haus Elisabeth durchgegangen. Schnell stellt sich heraus, dass dort alle Bewohner anwesend sind. Bei den zwei vermissten Personen handelt es sich also um eine Simulation. Dennoch müssen sich die Feuerwehrleute auf die Suche begeben. Systematisch wird das Haus durchstreift und gleichzeitig der fiktive Brand bekämpft sowie der Rauch aus dem Gebäude geblasen. Um 10.43 Uhr sind schließlich alle Personen gefunden und das Haus Martin ist evakuiert. So ist Marc Neut als Brandschutzbeauftragter zufrieden: „Im Großen und Ganzen hat alles gut geklappt. Ein paar Kleinigkeiten werden wir aber bei der nächsten Schulung nochmals ansprechen.“