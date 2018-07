Fast eine halbe Million mehr Gewerbesteuer als erwartet

Die Steuereinnahmen sprudeln. Maselheim verzeichnet im ersten Halbjahr ein sattes Plus bei der Gewerbesteuer sowie den Umsatz- und Einkommenssteueranteilen. Rund 700 000 Euro mehr als erwartet fließen aus diesen drei Steuern in die Kassen. Das zeigt der Bericht der Kämmerin im Gemeinderat. Insgesamt entwickelt sich die Haushaltslage besser als gedacht. Die Rücklagen sind höher als es die Planungen erwarten ließen, außerdem müssen weniger Schulden gemacht werden.

„Das hatten wir um diese Jahreszeit noch nie“, schilderte Kämmerin Marion Bailer die Entwicklung. Im Verwaltungshaushalt hat sich das Ergebnis um rund 900 000 Euro verbessert. Der Grund sind die Steuereinnahmen. Zusätzliche 427 000 Euro spülte die Gewerbesteuer in die Kassen. „Sehr erfreulich“, kommentierte Marion Bailer die Zahlen. Sie warnte aber zugleich:. „Die Einnahmen sind immer schwankend, im Folgejahr kann es schon anders sein.“

Neben dem Gewerbesteuerplus erwartet Maselheim 153 000 Euro mehr an Einkommenssteuer und 146 000 Euro mehr Umsatzsteuer. Zusammen mit weiteren kleineren Posten ergeben sich unterm Strich fast 800 000 Euro Mehreinnahmen. Hinzu kommt, dass die Ausgaben um 122 000 Euro niedriger waren als geplant. Hauptgrund ist, dass Gelder, die wegen eines Rechtsstreits mit der Rentenversicherung im Haushalt eingestellt waren, nicht im geplanten Umfang gebraucht werden, so die Erläuterungen von Marion Bailer. „Das ist eine erfreuliche Nachricht, das Geld steht damit für andere Zwecke zur Verfügung“, sagte sie.

Mehrausgaben aufgefangen

Vom Verwaltungshaushalt können somit statt der geplanten 690 000 Euro rund 1,6 Millionen Euro an den Haushalt für Investitionen, den Vermögenshaushalt, überwiesen werden. Damit lassen sich Mehrausgaben von 287 000 Euro für Grunderwerb und die rund 360 000 Euro Kredite, die nun nicht aufgenommen werden, auffangen. Im Vermögenshaushalt ergibt sich am Ende sogar noch ein Plus von 267 000 Euro. Diese Summe kommt den Rücklagen zugute. Und da sieht die Entwicklung auch positiv aus. Wenn, wie geplant, 380 000 Euro entnommen werden, bleiben immer noch 1,32 Millionen Euro auf der hohen Kante.

Besser als erwartet läuft es auch bei der Verschuldung. Statt 1,7 Millionen Euro muss Maselheim voraussichtlich nur 1,36 Millionen Euro Kredite aufnehmen. Die neuen Schulden werden insbesondere wegen des Kindergartenneubaus und der neuen Baugebiete benötigt. Der Schuldenstand wird Ende dieses Jahres bei rund 1,36 Millionen Euro liegen und damit auf der Höhe der Rücklagen. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis der Haushaltsplanung“, sagte Marion Bailer.