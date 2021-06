Familien gestalten kreativen Fronleichnamsteppich

Einen Fronleichnamsteppich mit Blumenuntersetzern haben Familien aus Laupertshausen gestaltet und dabei die Frage aufgenommen, wie Glaube in Zeiten der Coronaabstandsregeln gelebt werden kann.

„Zueinander Abstand halten – jedoch kein Abstand zu Gott.“ Diese Aussage ziert ein Blütenteppich einer jungen Teilnehmerin für die Aktion der Seelsorgeeinheit Maselheim. Miteinander und doch mit Abstand gestalteten denn auch Familien aus Laupertshausen einen Fronleichnamsaltar.

Mit viel Kreativität entstanden in Blumenuntersetzern kleine Motive mit Blüten, Blättern und Steinen, die zusammen einen bunten Fronleichnamsaltar bildeten. Kreuz, Herz, Regenbogen, Sonne oder auch nur ein Blütenbild wurden in den Familien kreiert und dann in der Kirche zusammengefügt.

„Was will man mehr: Kreativität, frische Luft und Spiritualität, ein Samstagmorgen in der Familie“, so die Aussage einer Mutter. „So kann der Glaube auch mit Abstand gelebt und weitergegeben werden“, heißt es in der Mitteilung der Seelsorgeeinheit Maselheim.