Fahrradfahrer bei Zusammentoß mit Auto verletzt

Weil ein Autofahrer die Vorfahrt missachtet hat, sind bei Maselheim am Montag ein Auto und ein Fahrrad zusammengestoßen. Das berichtet die Polizei.

Kurz vor 7.30 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem VW laut Mitteilung der Polizei in Äpfingen in der Biberacher Straße. An der Einmündung zur L 267, bog sie in die Landesstraße ein und übersah dabei wohl einen von links aus Richtung Biberach kommenden Rennradfahrer.

Ihr Auto und das Rad des 48-Jährigen stießen zusammen. Hierbei bekam der Radler Kontakt mit der Motorhaube und den Frontscheibe des VW. Danach stürzte er zu Boden. Er erlitt leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 4000 Euro. Die Verursacherin muss laut Polizei nun mit einer Anzeige rechnen.