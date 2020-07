Ewa Riss investiert 5,5 Millionen Euro in die Gasversorgung

Seit Oktober 2019 sind die Bauarbeiten für die Erdgasübergabestation im Witzlesweg in Laupertshausen in vollem Gange und konnten vor Kurzem erfolgreich abgeschlossen werden. Die Übergabestation dient als zweite Einspeisung für Erdgas in das Versorgungsnetz der Ewa Riss Netze. Im nächsten Schritt wird von der Übergabestation eine Erdgas-Hochdruckleitung an das bestehende Erdgas-Hochdrucknetz der Ewa Riss Netze gebaut. Die rund 7,2 Kilometer lange Erdgasleitung beginnt am Witzlesweg in Laupertshausen und endet an der Ehinger Straße in Biberach. Eine Fertigstellung dieser Baumaßnahme und die anschließende Inbetriebnahme der Einspeisung ist Ende des Jahres geplant.

Insgesamt investiert die Ewa Riss mit dem Projekt zweite Einspeisung rund 5,5 Millionen Euro in die Versorgungssicherheit für die Stadt Biberach und die umliegenden angeschlossenen Kommunen. Damit kann die Gasversorgung für Haushalts-, Gewerbe- und Industriekunden für die nächsten Jahrzehnte zukunftssicher aufgestellt werden. Zum anderen kann auch Laupertshausen an die Gasversorgung angeschlossen werden.