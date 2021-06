Erste Mahnwache gegen Kiesabbau

Etwa 20 Personen haben sich am Sonntag um 10 Uhr zur ersten Mahnwache gegen den geplanten Kiesabbau im Herrschaftsholz eingefunden. Der Vorsitzender der Bürgerinitiative „Schutzgemeinschaft“ Herrschaftsholz, Rainer Schaaf, eröffnete mit einer kurzen Rede das Treffen. Das Herrschaftsholz mit allen seinen Tierarten dürfe nicht dem Kiesabbau „zum Opfer fallen“, warnte er. Das Grundwasser, das zur Trinkwasserversorgung der Gemeinde Maselheim dient, sei in seiner Trinkwasserqualität bedroht. Gutachten waren zuletzt allerdings zu einem anderen Ergebnis gekommen (SZ berichtete). „Auch im Blick auf den Klima-, Umwelt- und Artenschutz können wir uns eine Abholzung zum Zwecke des Kiesabbaues nicht mehr Leisten“, sagte Schaaf. Die anwesenden Teilnehmer äusserten sich auch zum Abtransport mit mehr als 260 Fahrten täglich. Dadurch werde der „ökölogische Fußabdruck ein ökologisches Desaster hinterlassen“. Die Mahnwache findet in Zukunft wöchentlich sonntags von 10 bis 10.30 Uhr statt.