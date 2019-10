Erlös kommt Parkinson-Gruppe zugute

Beim Benefizkonzert der Chorgemeinschaft Laupertshausen haben die Chöre für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Den Auftakt des Konzerts machte der Jugend- und Erwachsenenchor Hohes Cis unter der Leitung von Bernadette Pfänder. Die Sänger sorgten mit Hits aus den 90er-Jahren wie „Lemon Tree“ von Fools Garden, „She’s the one“ von Robbie Williams und „Don’t speak“ von No Doubt für Stimmung. Einen effektvollen Abschluss gab es bei einem Medley von den Backstreet Boys, als Konfettikanonen gezündet wurden.

Die Vorsitzende Andrea Fürst fragte in ihrer Ansprache die Besucher, ob sie wissen, was die Schauspieler Ottfried Fischer, Michael J. Fox und der Radiomoderator Matthias Holtmann gemeinsam haben. Sie alle leiden an Morbus Parkinson, so Fürst weiter und begrüßte die Vorsitzenden der Parkinson-Regionalgruppe Biberach, Kristina und Guntram Deichsel, die den Erlös des Konzerts erhalten werden.

Weiter ging es mit dem Kirchenchor St. Urban aus Reinstetten unter der Leitung von Holger Herzog. Die Sänger sangen von Reinhard Mey „Freunde lasst uns trinken“, „Sänger sind gesellige Wesen“ von Christiane Michel-Ostertun, „Weit, weit weg“ (Hubert von Goisern) und das aus Irland stammende Lied „Auf meinem Weg“. Jürgen Lutz, der Vorsitzende des Kirchenchors, bedankte sich für die Einladung und freute sich darüber, dass der Kirchenchor einmal nicht von „Weihrauchduft umnebelt“ wird und den Besuchern auch einmal weltlichere Literatur darbieten kann.

Das Vorstandsmitglied Sibylle Porske übernahm die Preisverleihung des Luftballonwettbewerbs. Dieser fand im Juni beim Erdbeerfest statt. Felix Peter und Laurin Fürst erhielten einen Gutschein vom Ponyhof Scheffold in Ellmannsweiler. Der Luftballon von Felix Peter flog 48 Kilometer weit und der Luftballon von Laurin Fürst 83 Kilometer.

Infos rund um die Krankheit

Es folgte die Vorstellung der Parkinson-Regionalgruppe Biberach von den beiden Vorsitzenden. Das Ehepaar Deichsel erläuterte die Symptome von Morbus Parkinson und auch, was die Parkinson-Gruppe mit ihren Mitgliedern unternimmt.

Nach der Pause betraten die Männer der Singgemeinschaft unter der Leitung von Gunda Herzog die Bühne. Sie sangen „Ein Freund, ein guter Freund“, „Mein kleiner grüner Kaktus“ von den Comedian Harmonists, „Ich glaube“ von Udo Jürgens und „Irgendwo auf der Welt“ aus dem Film „Ein blonder Traum“. Zwischen den Liedern sorgten die Männer mit ein paar flotten Sprüchen für Abwechslung.

Danach kam „Hohes Cis“ dazu. Die beiden Chöre sangen von Udo Jürgens „Der Mann ist das Problem“. Rosi Landwehr betrat die Bühne und erzählte in einem selbst geschriebenen Gedicht, ob es nicht doch eher heißen sollte, „Der Mensch ist das Problem“.

Vor dem nächsten Lied ging ein Aufschrei durch die Halle. Ein Chormitglied hatte ein graues Haar entdeckt, dies konnten noch weitere Mitglieder bestätigen. Es folgte das Lied „Ein graues Haar“ von Pur. Souverän am Klavier begleitete Herbert Sigg.

Den Abschluss des Konzerts bildete ein gemeinsamer Chor aus Singgemeinschaft, Hohes Cis und Kirchenchor St. Urban. Die Besucher wurden mit einbezogen und es wurde ein Quodlibet aus fünf Liedern sowie der „Irische Reisesegen“ gesungen.

Die Vorsitzende Andrea Fürst bedankte sich bei allen Mitwirkenden und Helfern für ein gelungenes Konzert. Die Scheckübergabe findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.