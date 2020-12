Erdgaseinspeisung geht erfolgreich in Betrieb

Die Erdgasübergabestation im Witzlesweg in Laupertshausen ist am vergangenen Mittwoch erfolgreich in Betrieb genommen wurde. Wie Ewa Riss Netze mitteilt, hat die Firma bei der Sicherheits- und Funktionsprüfung die 5,7 Kilometer lange Hochdruckleitung mit Erdgas gespült. Vor der Spülung, musste die Leitung mittels Druckluft auf ihre Dichte geprüft werden. Das eingeleitete, nicht verwendbare Erdgas wurde hierbei kontrolliert abgefackelt. Dies führte in der Folge zu einer hin und wieder sichtbaren Flammenbildung im Bereich der Erdgasübergabestation.

Die Station dient neben der Station Häusern/Ummendorf als zweite Einspeisung für Erdgas in das Erdgasversorgungsnetz der e.wa riss Netze. Rund 30 000 Norm-Kubikmeter Erdgas können pro Stunde mittels der neuen Erdgas-Hochdruckleitung transportiert werden. Der erste Abschnitt der 7,2 Kilometer langen Leitung ist bereits fertiggestellt und wurde nun in Betrieb genommen.

Der Abschnitt beginnt am Witzlesweg in Laupertshausen und endet in Biberach im Bereich des Gewerbegebiets „Obere Stegwiesen“. Anschließend stellt die e.wa riss Netze den letzten Leitungsabschnitt vom Bereich „Obere Stegwiesen“ bis zum Käppelesplatz in Biberach fertig. Dieser Abschnitt hat eine Länge von 1,5 Kilometern und wird voraussichtlich im Sommer 2021 in Betrieb genommen

Die Investition der Ewa trage zur Versorgungssicherheit sowie uir zukunftssicheren Versorgung für Haushalts-, Gewerbe- und Industriekunden für die Stadt Biberach und die umliegenden angeschlossenen Kommunen bei, teilt das Unternehmen mit. Als positiver Nebeneffekt wird auch Laupertshausen an die Gasversorgung angeschlossen.