In Laupertshausen dreht sich am Sonntag, 26. Juni, ab 11 Uhr alles um die Erdbeere. Beim Erdbeerfest der Chorgemeinschaft Laupertshausen werden neben einem Mittagessen Köstlichkeiten rund um die Erdbeere angeboten. Das Fest findet auf dem Außenhof der Turn- und Festhalle Laupertshausen und bei schlechtem Wetter in der Halle statt.

Das Erdbeerfest sei bei der Chorgemeinschaft Laupertshausen nicht mehr wegzudenken, heißt es in einer Mitteilung. Entstanden ist es, als die Sängerinnen und Sänger einen Ausflug in die Nähe von Koblenz vor über 24 Jahren unternommen hatten und die Idee eines Erdbeerfestes mit nach Hause brachten. Nun findet dieses Fest nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder statt. Es werden einige Kilogramm an Erdbeeren zu Erdbeerbowle, Erdbeerkuchen und Eisbecher mit Erdbeeren verarbeitet; im Jahr 2019 waren 110 Kilogramm Erdbeeren zusammengekommen.

Mehr als 40 Helfer und Helferinnen werden dieses Jahr im Einsatz sein, um die Gäste zu bedienen, das Essen zu verteilen und die Erdbeeren zu schneiden. Aber nicht nur im Vordergrund, sondern auch beim Auf- und Abbau sind viele Helfer zur Hand. Die Eisbecher werden mit einem ganz besonderen Eis zubereitet. Es findet wieder eine Kooperation mit dem Eissalon „Lieblingseis“ statt. „Es freut mich sehr, dass unser Erdbeerfest stattfinden wird“, so die Vorsitzende Andrea Fürst. „M,ir liegt dieses Fest am Herzen, da es etwas ganz besonderes ist.“