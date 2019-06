Energiegenossenschaft erweitert Vorstand

Der Aufsichtsrat der Bürger-Energiegenossenschaft (BEG) Riss hat die bisherigen Vorstandsmitglieder Jürgen Müller (Vorsitzender) und Robert Schafitel (Stellvertreter), beide seit der Gründung vor neun Jahren im Amt, in seiner jüngsten Sitzung für weitere drei Jahre bestellt. Neu bestellt wurde Holger Laack für drei Jahre als Vorstand, teilt die BEG mit. Laack wird das Ressort Technik/Anlagenbetrieb übernehmen und verstärkt den Vorstand, der auf vier Personen vergrößert wurde, mit seiner Kompetenz. Vorstandsvorsitzender Jürgen Müller war bisher für die Technik zuständig. Er wird sich künftig auf die Unternehmensentwicklung und den Vertrieb konzentrieren.

Obere Mühle erworben

Erweitert hat die BEG Riss zudem ihr Portfolio. Zum 1. Juni 2019 hat sie in Biberach das Riss-Wasserkraftwerk Obere Mühle, Baujahr 1967, mit einer Durchströmungsturbine mit 41 Kilowatt (kW) und einer jährlichen Stromerzeugung von durchschnittlich 175 000 Kilowattstunden (kWh) erworben. Dieses ergänzt die bisher betrieben Photovoktaikanlagen und das Blockheizkraftwerk in Äpfingen; dieses produziert neben Wärme auch Strom, die direkt vermarktet werden. Die BEG Riss stellt sich mit dem Einstieg in die Wasserkraft noch breiter auf.

Die Direktvermarktung von regionalem Strom über die „Biberenergie“-Plattform nimmt weiter Fahrt auf, schreibt die BEG weiter. Der Strom der frisch erworbenen Wasserkraftanlage könne in Zukunft ebenfalls von Kunden im Landkreis Biberach gekauft werden. Inzwischen ist die Menge der zur Vermarktung stehenden „Biberenergie“ auf 1,7 Millionen kWh pro Jahr gewachsen. Dies nutzen nach Angaben der BEG immer mehr Kunden, denen es wichtig sei, ökologischen und aus der Region stammenden Strom zu verbrauchen.