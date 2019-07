Energie vom Montafon nach Oberschwaben

Die Bürgerenergiegenossenschaft Riss (BEG) hat Mitglieder und Interessierte zu einer Infofahrt zu den Illwerken ins Montafon geladen. Auf der Fahrt begrüßten Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender der BEG und Elmar Braun, Aufsichtsratsvorsitzender, die Teilnehmer. Am Lünerseewerk wurde die Gruppe von Florian Katein, Kommunalberater der ENBW und einem Mitarbeiter der Illwerken empfangen. Ein zweistündiger Rundgang mit Filmvorträgen schloss sich an. Das Lünerseewerk mit seinen fünf Maschinen ist wegen des großen Speichervolumens des Lünersees vor allem für den Pumpspeicherbetrieb bestimmt. Es nutzt die 974 Meter hohe Gefällstufe zwischen dem Lünersee und Latschau und produziert sogenannten Spitzenstrom für ganz Europa. Mit dem Fortschreiten der Energiewende gewinnt das Kraftwerk für den deutschen Energiemarkt immer mehr Bedeutung. So wechselt es schon heute bis zu zwanzigmal am Tag zwischen Pumpbetrieb und Erzeugung um die Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Eine solche Umschaltung, welche nur Sekunden dauert, konnten die Besucher hautnah im Kraftwerk miterleben. Durch eine direkte Leitungsverbindung ins Oberschwäbische profitiert die ENBW von diesen riesigen Speicherkapazitäten.

Anschließend ging es ins Brandnertal hoch zum Lünersee auf 1970 Meter Höhe. Dort konnten die Teilnehmer die gewaltige Stauanlage besichtigen oder einen Spaziergang um den See machen, bevor sie zurück ins Tal fuhren.