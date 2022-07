Endlich wieder „Kleiner Schützenauftakt“ in Heggbach

Gelebte Integration, Inklusion und Liebe zu Menschen mit Behinderung zeichnete den „Kleinen Schützenauftakt“ in Heggbach am Dienstagabend aus. Auf dem Marktplatz herrschte reihum Glückseligkeit, berichtet die St. Elisabeth-Stiftung in einem Schreiben.

Zwei Jahre musste der „Kleine Schützenfestauftakt“ coronabedingt abgesagt werden – am Dienstag war es endlich wieder soweit. Eingebettet in einen perfekten Sommerabend zogen die Musizierenden des Biberacher Schützenfestes klangreich und schwungvoll vom Parkplatz hin zum gut gefüllten Marktplatz. Allen voran marschierte die Trommlergruppe Heggbach der St. Elisabeth-Stiftung, gefolgt von der Müllergruppe in ihren historischen Gewändern und rund 150 weiteren Mitgliedern der Kleinen Schützenmusik, den Kleinen Schützentrommlern und -pfeifern und dem Fanfarenzug der Matthias-Erzberger-Schule – und einer großen Schar von Gästen.

Die Vorständin der St. Elisabeth-Stiftung, Andrea Thiele, meinte: „Es ist für uns eine sehr große Freude, Sie alle hier zu sehen. Nach zwei Jahren Abstinenz schützelt‘s endlich wieder in Heggbach. Diese überaus wichtige und lieb gewonnene Tradition trifft uns alle ins Herz.“ Sie ist seit Oktober Vorständin der St. Elisabeth-Stiftung und habe bereits gespürt, welche Faszination das Biberacher Schützenfest auf die Menschen habe. Vor 54 Jahren sei der „Kleine Schützenauftakt“ in Heggbach ins Leben gerufen worden, seit 2005 dürfe sich die Müllergruppe mit dem Mühlenwagen am Festumzug beteiligen.

Rainer Fuchs, Vorsitzender der Schützendirektion, war begeistert: „Ich glaube, dass Sie schnell vom Schützenfest-Bazillus befallen werden.“ Die Vorfreude auf das Fest der Feste sei in Biberach und Umgebung bereits deutlich spürbar. Der Vorsitzende der Schützenfestdirektion hatte noch Ehrennadeln für Jubilare der Trommlergruppe mitgebracht: Armin Damm, Andreas Löhle, Zvonimir Morman, Helmut Nemitz, Julia Wiest, Ralf Müller, Karlheinz Walter und Paul Moll (für zehn Jahre und mehr), Stefan Lauterwasser, Paul Cole und Kevin Finke (fünf) sowie Frank Aumann (drei). Rainer Fuchs lud die Trommlergruppe zum Ständchen am 23. Juli, um 13 Uhr, in den Hof des Alten Spitals ein. Vorständin Andrea Thiele und Elisabeth Ackermann vom Heimbeirat überreichte er Blumensträuße. Elisabeth Ackermann bezeichnete den Kleinen Schützenauftakt als lang gehegte, schöne Tradition und ein Highlight im Jahresablauf, der auch diesmal eine große Portion Schützenfeststimmung nach Heggbach gebracht habe. Sie gab den Start für die Festteilnehmer, um gemeinsam das Biberacher Schützenfestlied anzustimmen.