Elternschule: „Mut tut gut“

Das Katholische Familienzentrum St. Jakobus Laupertshausen bietet in der Elternschule der Katholischen Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau einen Vortrag zum Thema „Mut tut gut“ an.

Der Vortrag findet am Freitag, 16. Oktober, um 8.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Laupertshausen (Ellmannsweiler Straße 27) statt. Die Referentin ist Sabine Laub, Kess-Leiterin aus Biberach. Mut ist der (E-)Sprit in unserem Leben, heißt es in der Ankündigung. Immer wieder sind wir gefordert Entscheidungen zu treffen, auf etwas zu bestehen, anderes loszulassen, den Konflikt an der Grenze und Neues zu wagen, mutig „Ja“ oder „Nein“ zu sagen. Mut ist vor allem ein starkes Vertrauen in uns selbst. Wir sind die Modelle unserer Kinder. Mut macht stark – durch Zumuten, Zutrauen und Fordern erfährt das Kind Ermutigung.

Die Teilnehmergebühr beträgt fünf Euro.