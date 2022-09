Eine Tanzveranstaltung zur Freude der Zuschauer und für einen guten Zweck

Injabulo ist ein Zuluwort aus Südafrika und bedeutet Freude und Glück. Injabulo soll eine Tanzveranstaltung am Samstag, 24. September, 19.30 Uhr, nicht nur den Gästen in der Mehrzweckhalle Maselheim bringen, sondern auch auch afrikanischen Mädchen und Frauen, die vom Verein Target unterstützt werden, speziell gegen die Genitalverstümmelung.

Schon vor vier Jahren hatten die Initiatorinnen Sabine Nosse und Ute Hatzing-Stühle ein Tanzfest in kleinem Rahmen in Mettenberg als Benefizveranstaltung durchgeführt. 2020 und 2021 war ein großes Fest vorgesehen, das Corona zum Opfer fiel. Nun erfolgt der dritte Anlauf.

Sabine Nosse, Bauchtanzlehrerin aus und mit Leidenschaft, unterrichtet privat in Biberach und an der VHS sowie im Raum Aulendorf. Aus Bad Waldsee, Aulendorf, dem Biberacher Umland, Laupheim und Umgebung kommen die Tänzerinnen, die sich zum Auftritt bei der Benefizveranstaltung in Maselheim bereiterklärten. Ein breites Angebot von Bauchtanzdarbietungen unterschiedlicher Richtungen wird zu sehen sein. Das Programm umfasst Tänze mit Säbel, Schleier und Stock, klassische Darbietungen (Trommelsolo, Baladi) und Tänze, in denen Bauchtanz mit Afro-, Pop- und Salsa verbunden werden. Getanzt wird solo, paarweise und in der Gruppe. Auch Freunde des Bollywood-Genres werden bedacht.

Bei der Benefizveranstaltung verzichten alle Darbietenden auf ein Honorar. Die Einnahmen kommen dem Verein Target zugute. Diese Menschenrechtsorganisation, im Jahr 2000 gegründet vom deutschen Ehepaar Nehberg, setzt sich vor Ort für Frauenrechte und indigene Rechte ein.