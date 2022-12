Einbrecher steigen durchs Fenster ein

Unbekannte Einbrecher haben am Sonntag in Maselheim Beute gemacht. Das berichtet die Polizei und sucht mögliche Zeugen.

Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner und brachen zwischen 15 und 18 Uhr ein Fenster an dem Haus im Meisenweg auf. Auf ihrer Suche nach Brauchbarem durchwühlten sie mehrere Zimmer. Dort fanden sie wohl Bargeld und Schmuck. Das nahmen sie mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler fragen: Wer hat am Sonntag in Maselheim verdächtige Personen gesehen? - Wer hat am Sonntag in Maselheim verdächtige Fahrzeuge gesehen? Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Biberach unter der Telefonnummer 07351/4470 zu melden.