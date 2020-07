Einbrecher nehmen Bargeld aus Kasse

Bei einem Einbruch am Sonntag in Äpfingen haben Unbekannte Bargeld aus der Kasse und mehrere Spielekonsolen gestohlen. Das berichtet die Polizei. Die Einbrecher waren Sonntagnacht an einem Gebäude in der Schulstraße am Werk. Zwischen 23 und 23.15 Uhr traten sie die Eingangstür ein und durchsuchten das Innere. Mit Bargeld aus der Kasse und mehreren Spielkonsolen ergriffen sie schließlich die Flucht. Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun die Täter. Sie warnt davor, in Vereinsheimen, Jugendbuden oder ähnlichen Einrichtungen Geld außerhalb der Öffnungszeiten aufzubewahren. „Weil dies immer noch häufig praktiziert wird, gehen Einbrecher davon aus, dass etwas zu holen ist“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Tipps zum Einbruchsschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch vor Ort. Termine können über die Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.

Wer Hinweise zu dem Einbruch hat, kann sich an die Polizei, Telefon 07351/447-0, wenden.