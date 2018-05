Einbrecher flüchtet ohne Beute

Ein Unbekannter ist am Wochenende in einem Gebäude in Maselheim eingebrochen. Das berichtet die Polizei Montagmorgen sah ein Zeuge die Spuren an dem Haus in der Wennedacher Straße. Der unbekannte Täter hatte eine Tür aufgebrochen und war in das Gebäude gegangen. Dort suchte er nach Brauchbarem, jedoch vergeblich. Ohne Beute flüchtete der Einbrecher wieder. Die Polizei in Biberach ermittelt. Sie geht davon aus, dass der Täter zwischen Samstagabend und Montagmorgen in dem Gebäude war. Außerdem prüfen die Polizisten, ob es einen Tatzusammenhang mit anderen Einbrüchen gibt.