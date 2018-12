Ein Hochfest oberschwäbischen Humors

Laupertshausen - Die Theatergruppe Laupertshausen hat am Freitagabend in der rappelvollen Turn- und Festhalle eine gelungene Premierenvorstellung ihres aktuellen Stücks „Besser spät als nie“.

Die Komödie von Tina Segler, ausgewählt von Karl Katein, der die Regie führt, bietet in drei Akten inhaltlich alles, was reichlich Spaß garantiert: eine giftige Mutter, die sich für ihren Bub eine ihr genehme Schwiegertochter wünscht; eine promovierte Psychologin mit eigener Praxis; ein arg unter der Kuratel seines Hausdrachens stehender Ehemann mit heimlicher Liebschaft; Freundinnen, die gern und reichlich zicken; eine gutmütige Sächsin; dekorative Models, ein Model-Agenturbetreiber samt schwulem Assistent; ein Dienstmädchen; dazu noch zwei tapsige Detektive, die nicht eben zu den hellsten Kerzen auf der Torte gehören sowie ein von weiblichen Reizen hypnotisierter Bruder. Es geht um Liebe, Macht und Eifersucht. Doch nach einigen Irrungen und Wirrungen findet sich alles zu einem guten Ende zusammen.

Die stimmige Rollenbesetzung, das leichte und heitere Spiel der Laiendarsteller, das herrliche Schwäbisch, das rasante Spieltempo, die fein abgestimmten Bühnenbilder und der schnelle Bühnenumbau sorgen in „Besser spät als nie“ für durchgängig gute Unterhaltung. Frech, flott, deftig, jedoch ohne Plattheiten auskommend, hintersinnig und kurzweilig bietet die Theatergruppe Laupertshausen Volkstheater in seiner schönsten Form.

Schon der Auftakt ist hinreißend. Die Damen werfen sich charmant lächelnd Boshaftigkeiten an den Kopf, überhäufen sich mit aufrichtig geheuchelten Komplimenten zu Kleidung, Figur und Geistesgaben – fast wie im richtigen Leben. Herausragend hier Melanie Merk als Sarah M., Freundin von Psychologin Katrin Lingen (Sandra Link). Junggeselle Jan, von Beruf Steuerberater, gespielt von Armin Bischof, taucht in größter Verlegenheit beim Anbandeln mit Psychologin Katrin verbal durch sämtliche Fettnäpfchen, sodass das Publikum beinahe mit ihm leidet. Ein scheinbar bemitleidenswertes Dasein führt auch Jans Vater Harald Michels, wunderbar verkörpert von Berthold Kopf, an der Seite seiner überaus garstigen und dominanten Gattin Christel Michels, unübertrefflich dargestellt von Sabrina Bumke. Wäre da nicht im Hintergrund noch die heimliche Affäre von Harald Michels mit Katrins Mutter Veronika Lingen, gespielt von Irena Hummel, die in einer amüsanten, dabei kein bisschen schlüpfrigen Sofa-Szene im Wohnzimmer gipfelt.

Unverfälschtes Schwäbisch

Es sind gerade die Hauptdarsteller, die dieses Stück für die Zuschauer auch beim Zuhören zum Genuss machen. Wo sonst kann der Oberschwabe heute noch ein in Grammatik und Aussprache so wunderbar unverfälschtes Schwäbisch hören. Da braucht es keine übertriebene Bühnensprache. Es genügt ein einfaches Brummen an der richten Stelle oder die alles sagende Kommentierung einer Situation mit einem kurz oder lang betonten „So“ oder einem „Ha no“.

Nicht zuletzt bei den Feinheiten der oberschwäbischen Mundart sowie in der Mimik und Gestik der Darsteller zeigt sich die gute Probenarbeit. Auch die Truppe im Hintergrund, zuständig für Maske, Bühnenbild, Technik und im Souffleurkasten ist ein gut eingespieltes Team. Das Publikum dankte der Theatergruppe Laupertshausen daher nicht nur mit viel Szenenapplaus, sondern am Ende auch mit lange anhaltendem Beifall für den gelungenen Abend. Der Erlös der insgesamt drei Vorstellungen kommt sozialen Zwecken zugute.