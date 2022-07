Ein Dorf feiert sich fröhlich selbst

Böllerschüsse haben am Samstagnachmittag das 35. Sulminger Dorffest eröffnet. Danach zogen die Vereine in einem bunten Zug zum Festgelände. Ideale Temperaturen um die 24 Grad lockten schon zum Einzug der Vereine viele Besucher an. Am Abend war bei idealen Temperaturen volles Haus.

Bei dem von Dorffestvorstand Peter Lippmann angeführten bunten Zug der Vereine folgten die Böllerschützen aus Maselheim, der Fanfarenzug Sulmingen, der Baltringer Haufen, der Krieger- und Heimatverein, der Spielmannszug Äpfingen, der Gartenbauverein, die Kaffeehausserviererinnen vom Kirchenchor, die Zimmerleute, die Heggbacher Trommlergruppe, die bunte Zigeunergruppe, der Reitverein, das Dürnachzügle und die Feuerwehr. Dazwischen Landmaschinen und Fahrzeuge vergangener Tage – darunter Bürgermeister Elmar Braun und Ortsvorsteher Kai Dewald – auf ihren historischen Motorrädern. Moderator Jürgen Prestel forderte die gut gelaunten Besucher zu La-Ola-Wellen auf.

Bieranstich mit Hindernissen

Gleich nach dem Einzug folgte der offizielle Bieranstich durch Dorffestvorstand Peter Lippmann. Das Bier wollte allerdings nicht so richtig fließen. Auf den Straßen und Plätzen nahm das bunte Treiben seinen Lauf. An verschiedenen Ständen zeigten Handwerker ihre alte Kunst. Ein Holzschnitzer und ein Motorsägekünstler führten ihre Kunst vor. Seiler Emhart aus Neufra fertigte Seile in von den Kunden ausgesuchten Farben. Kinder durften ihre Seile selber drehen. Die altersmäßig unterschiedlichen drei Zigeunerinnengruppen führten am neuen Standort mitten im Festgelände ihre farbenprächtigen Tänze vor. Viele Besucher verfolgten dieses bunte, farbenprächtige Spektakel der Tänzerinnen.

Auf der Bühne am Stall gaben die Bläser und Trommler des Fanfarenzuges ein kleines Ständchen. Ebenso die Trommlergruppe aus Heggbach.

Schwebender Dachstuhl samt Richtspruch

Der Baltringer Haufen führte seine Bauerntänze auf und die Zimmerleute bauten an verschiedenen Stellen ihren schwebenden Dachstuhl auf. Diese Vorführung endete mit einem Richtspruch. Das erste Glas Wein ging dabei auf den Dorffestausschuss. Heiß begehrt waren die Fahrten im Dürnachzügle. Die Fahrten waren nachmittags immer ausgebucht und es gab sogar Wartezeiten bis man einsteigen konnte. Als Lok musste dieses Jahr ein kleiner Traktor herhalten.

Viele Helfer fallen wegen Infektionen aus

Peter Lippmann freute sich am Samstagabend über das gute Wetter und den gelungenen Auftakt des ersten Dorffesttages. „Wir Vereine haben für unsere Gäste wieder einiges auf die Beine gestellt. Wir sind gut durch den wochenlangen Aufbau gekommen, allerdings sind immer wieder wichtige Helfer durch Corona-Infektionen ausgefallen“, sagte der Dorffestvorstand. „Alle Vereine haben wieder an einem Strang gezogen. Am Abend wird es bestimmt toll, wenn die „Bidumtaler Musikanten“, die Rockband „X-Plosive“, und die Rock´n´ Roll-Band „Pig Ass“ aufspielen sowie DJ „Tonix“ auflegt.