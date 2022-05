Ein doppeltes Fest unterm Motto „Älles bleibt anderschd“

Nach Monaten im kollektiven Ausnahmezustand gilt die Devise: „Unterkriegen lassen ist nicht. Also rein ins Kostüm und ab auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Das heißt es zuerst für Frl. Wommy Wonder und im Oktober dann für die Saubachkome.

Die Saubachkome.de gründete sich im Jahre 2001 im Maselheimer Teilort Äpfingen. Sie ging damals aus der Äpfinger Dorffasnet hervor und tritt seither in ganz Baden Württemberg und gelegentlich auch darüber hinaus auf. Gerne hätte die Saubachkome im heimischen Äpfingen im letzten Jahr ihren Gebursttag gefeiert. Coronabedingt war dies nicht möglich. In diesem Jahr will die Saubachkome mit ihrem Partner SV Äpfingen das Fest nun nachholen und plant sogar gleich zwei Festivitäten in der Äpfinger Festhalle. Am Samstag, 7. Mai, hat Gaststar Frl. Wommy Wonder ihren Auftritt.

Frl. Wommy Wonder kommt mit einem neuen Mix aus Highlights, auch komplett neuen Liedern und Texten nach Äpfingen. „Sie bedient die Klaviatur der großen Gefühle und der kleinen Regungen und lädt ein auf eine Achterbahn der Emotionen in einem bunten Mix aus Kabarett, Comedy, Chanson und Travestie“, heißt es in einer Medienmitteilung der Saubachkome.de.

Die Veranstaltung am 7. Mai. startet um 20 Uhr mit einem winzigen Warmup der Saubachkome.de. Karten gibt es bei der Bäckerei Vorhauer Filiale Äpfingen und bei Heizungsbau Denz in Äpfingen. Außerdem sind Online Kartenreservierung und Hinterlegung an der Abendkasse per Vorauskasse möglich. Bestellungen bitte an egonhagel@gmx.de.

Frl. Wommy Wonder ist sozusagen ein Geschenk der Saubachkome.de an sich selbst. Am 1. Oktober feiert sie dann aber mit einem eigenen Auftritt ihr Jubiläum. Unser Programm werde auch ein kleiner Rückblick sein, heißt es weiter.

Der Grund: Es stehen Veränderungen an. Ein Ensemblemitglied wird die Saubachkome Ende dieses Jahres verlassen. Einige Sketche und Lieder werden dann nie wieder aufgeführt werden können, so die Gruppe. Doch sei das nicht das Ende der Saubachkome.de, wie schon der Programmtitel „Älles bleibt anderschd“ verrät. Nur am 7. Mai gibt’s in der Festhalle exklusiv Karten für das Jubiläum im Oktober zum Vorzugspreis, verrät die Saubachkome.