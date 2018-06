Ehsan Nakad stellt im Rathaus aus

„Reise der Farben“ heißt der Titel der Ausstellung mit Bildern von Ehsan Nakad, die am Mittwoch, 6. Juni, im Maselheimer Rathaus eröffnet wird. Beginn der Vernissage ist um 19 Uhr. „In Bildern voller Symbolik malt er seine Visionen von Leben und Kunst“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Eshan Nakad wurde in Damaskus geboren, er hat lange Zeit in Venezuela zugebracht und lebt jetzt mit seiner Familie in Ochsenhausen. Musikalisch umrahmt wird der Abend von seiner Tochter Rita Nakad, die Geigenvirtuosin hat an der Musikhochschule in Basel studiert.

Der Eintritt zur Vernissage ist frei. Die Ausstellung ist bis Ende Juli zu den Öffnungszeiten des Maselheimer Rathauses zu sehen.