Ehrungen für langjährige Mitglieder

Im Rahmen des Frühjahrskonzerts standen beim Gesangverein Concordia Äpfingen zwei große Ehrungen an. Für stolze 50 Jahre Mitgliedschaft im Gesangverein ehrte Siegmar Schmidt vom Oberschwäbischen Chorverband Annemarie Hepp. „Das ist alles andere als üblich“, lobte Schmidt die Geehrte. Nur wenige würden diese Auszeichnung erhalten. Hepp ist 1969 in den Verein eingetreten und habe diesen mitgeprägt. Mit selbst verfassten Gedichten und Texten sei Hepp immer wieder für eine Überraschung gut gewesen. „Ohne sie würde dem Gesangverein Concordia etwas fehlen“, sagte er. Für ihre Leistungen wurde Hepp mit der Ehrennadel in Gold des deutschen Chorverbands ausgezeichnet. Für 30 Jahre Treue zum Chorgesang wurde zudem Gerhard Scheib mit der silbernen Ehrennadel gewürdigt. Schmidt lobte Scheib als treuen Probenbesucher, auf den man sich immer 100-prozentig verlassen könnte.