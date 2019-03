Ehrung für langjährige Mitglieder

Bei der Generalversammlung der Chorgemeinschaft Laupertshausen wurde Otto Kammerlander zum Ehrenmitglied ernannt. Herbert Kahle wurde für 50 Jahre Treue zum Chorgesang geehrt und die Vorstandschaft einstimmig entlastet.

Die 65. Generalversammlung der Chorgemeinschaft Laupertshausen hat im Saal des Katholischen Gemeindehauses St. Jakobus Laupertshausen stattgefunden. Die Vorsitzende Andrea Fürst erläuterte in ihrem Bericht, dass sie mit Stolz auf das vergangene Vereinsjahr zurück blicke. Ein Höhepunkt war der „Abend der besonderen Männerstimme“ in Heggbach. Der Männerchor der Singgemeinschaft Maselheim-Laupertshausen sorgte für einen kurzweiligen Abend. Die Vielzahl an Proben, insgesamt 49, machten sich bezahlt. Fürst bedankte sich bei der Singgemeinschaft für das Engagement.

Datenschutz als Thema

Die Vorsitzende berichtete zudem von einer Schulung des Oberschwäbischen Chorverbandes zum Thema Datenschutzgrundverordnung, bei der sich zeigte, dass der Verein bereits gut aufgestellt ist. Um noch besser zu werden, wurde Wilhelm Fürst zum Datenschutzbeauftragten ernannt, die Homepage und soziale Netzwerke, sowie der Mitgliedsantrag bereits angepasst. Lediglich die Satzung müsse noch abgeändert werden. Es folgten der Bericht der Schriftführerin Irmgard Jörg und die Erläuterungen des Kassierers Sascha Haußer. Die Kassenprüfer Roland Koch und Johannes Scheffold bestätigten Haußer eine tadellose Führung der Vereinskasse. Die Entlastung der Vorstandschaft übernahm Ortsvorsteher Herbert Hasel, die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet.

Bei der Satzungsänderung verlas die Vorsitzende Andrea Fürst den zu ändernden Paragraph 19, Datenschutz im Verein. Der Satzungsänderung wurde einstimmig zugestimmt.

Es folgte der Bericht der Chorleiterin von Hohes Cis, Bernadette Pfänder. Pfänder erläuterte in ihrem Bericht die zahlreichen Auftritte vom Hohes Cis. So wurde bei „Vocal im Spital“ ein selbst gedichteter Werbesong für aufgeführt und am Adventskonzert des Musikvereins Laupertshausen konnte man einige Solo Sänger und Sängerinnen hören Für guten Probenbesuch konnte sie Patricia Mader-Boullier, Michaela Rapp, Patricia Lang und Christiane Braun ehren.

Gunda Herzog, Chorleiterin des Männerchores Singgemeinschaft Maselheim-Laupertshausen bedankte sich in ihrem Bericht bei den Männern, die insgesamt 49 Proben im vergangen Jahr hatten und berichtete von Auftritten beim Freundschaftssingen in Ulm-Einsingen und vom „Abend der besonderen Männerstimme“. Der Probenaufwand hat sich gelohnt, so Herzog. Für guten Probenbesuch konnte Gunda Herzog Franz Siegel (49 Proben) und Martin Häfele (48 Proben) ehren.

Die Ehrung für verdiente Chorsänger übernahm Josef Grab. Grab ehrte für 50 Jahre Herbert Kahle. Er erhielt eine Ehrenurkunde des Deutschen Chorverbandes und eine goldene Ehrennadel.

Otto Kammerlander wurde aufgrund deiner Verdienste und 55 Jahre singen im Verein einstimmig zum Ehrenmitglied der Chorgemeinschaft von der Versammlung gewählt.