Ehepaar Danner erfreut mit Abendmusik am Dorfweiher

Wohltuende Abendstimmung bei dezenten Klängen von Harfe und Kontrabass in schönster Harmonie von Natur und Kultur am Maselheimer Luxenweiher: Dort faszinierte das Ehepaar Susanne und Martin Danner aus Orsenhausen bei Sonnenuntergang - schwerpunktmäßig mit irischen Melodien – ein von Anfang bis Schluss darauf konzentriertes, auch altersmäßig recht gemischtes Publikum. Dafür gab es nach jedem Stück dankbaren, am Ende langanhaltenden Applaus. Eingeladen hatte zu der von Siegfried und Irma Wehrle initiierten Serenade am Dorfweiher der Verschönerungsverein der Gemeinde, womit so auch musikalisch das Erleben der heimatlichen Umgebung unvergesslich intensiviert und verschönert und wurde.