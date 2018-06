Drei Verletzte nach Unfall bei Maselheim

Bei einem Unfall zwischen Äpfingen und Barabein sind drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sind am Sonntagabend zwei Autos zusammengeprallt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Gegen 18 Uhr wollte ein aus Richtung Äpfingen kommender 44-Jähriger mit seinem BMW auf die B 30 in Richtung Ulm auffahren. Er stieß mit dem aus Richtung Biberach kommenden VW einer 27-Jährigen zusammen. Die 27-Jährige, die 39-jährige Beifahrerin im BMW und 12-Jähriger, der auf dem Rücksitz mitfuhr, zogen sich Verletzungen zu. Die Strecke musste zeitweise gesperrt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf rund 20 000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch unklar.