Drei Verletzte bei Zusammenprall

Bei einem Zusammenprall sind am Freitagabend drei Personen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei bekannt gibt, fuhr ein 20-jähriger PKW-Lenker gegen 18.45 Uhr auf der Landstraße 266 von Schemmerhofen her kommend. Er wollte an der Einmündung nach links in Richtung Äpfingen abbiegen. Ihm folgte ein 22-Jähriger mit seinem Klein-LKW. Aus Richtung Äpfingen näherte sich zeitgleich von links ein 44-Jähriger. Er hatte mit seinem Klein-LKW eigentlich Vorfahrt. Doch der PKW-Lenker übersah den vorfahrtsberechtigten LKW.

Auch eine Vollbremsung konnte laut Polizei den Unfall nicht verhindern. Nach dem Zusammenstoß mit dem PKW prallten noch die beiden LKW zusammen. Bei dem Unfall wurden die drei Lenker leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt circa 20 000 Euro.