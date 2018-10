Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Unfall auf der Landesstraße L266 Höhe Äpfingen sind am Sonntagmittag zwei Menschen leicht und ein Mensch schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich demnach kurz vor 11.45 Uhr an der Einmündung L266 und L267. Ein 89-Jähriger war nach Polizeiangaben kurz zuvor mit seinem VW Polo von Schemmerhofen her kommend in Richtung Äpfingen unterwegs. Beim Einbiegen in die L266 übersah er ein Hyundai I 10. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen.

Die beiden Mitfahrer im VW Polo wurden leicht verletzt, der Fahrer blieb unverletzt. Die 18-Jährige Hyundaifahrerin wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt. Alle drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst in nahegelegene Kliniken zur weiteren Versorgung gebracht. Die örtliche Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

