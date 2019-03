Drei Personen bei Äpfinger Fasnet verletzt

Nach der Äpfinger Fasnet am Wochenende ermittelt die Polizei wegen drei Körperverletzungen. Mehrere Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

In zwei der Fälle sei die Ursache gewesen, dass zwei Männer aneinander gerieten. Einer wurde laut Polizei angerempelt und hat dann „ohne Grund“ zugeschlagen. Im zweiten Fall seien zwei Männer in Streit geraten bis ebenfalls Fäuste flogen. Zum dritten Fall konnte die Polizei auf Nachfrage keine genaueren Gründe nennen. Beim Festgelände hätten zudem insgesamt zehn Jugendliche versucht, sich mit falschen Ausweisen Zutritt zu verschaffen. Sie scheiterten allerdings am Personal. Dies zeige, dass die Absprachen zwischen Veranstalter, Behörden und Polizei funktionierten und der Jugendschutz gewährleistet sei, betont die Polizei in ihrer Mitteilung.