Die „Roten Mappen“ spielen in Heggbach

Das Vokalensemble Red Mäps konzertiert am 7. Oktober im Rahmen von Kultur in Heggbach im dortigen Festsaal. Mit einer Auswahl von Lieblingsstücken des Chores wird die kürzlich aufgenommene CD „Mosaik“ vorgestellt. Die Mischung aus klassischer und moderner Chormusik zeigt die Bandbreite des Vokalensembles. Selbstverständlich präsentieren die Red Mäps in Heggbach auch Neues und Überraschendes. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Kartenreservierungen können am Empfang Heggbach unter 07353/810 vorgenommen oder an der Abendkasse erworben werden.