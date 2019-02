Der Laupertshauser Kirchturm wird saniert

Der Laupertshauser Kirchturm soll in diesem Jahr saniert werden. Das berichtete Pfarrer Ludwig Hager auf Anfrage. „Die letzte Sanierung liegt schätzungsweise schon 30 Jahre zurück“, sagte er. Nun stehen eine Reihe von Arbeiten am Turm von St. Jakobus und Pelagius an.

„Das Dach, die Außenfassade und die Zinnen sollen saniert werden“, so der Pfarrer. Da der Zustand der Uhr von unten nicht so einfach zu beurteilen ist, sollen, wenn das Gerüst steht, Uhrzeiger und -blätter überprüft werden. Die Kirchengemeinde rechne mit Kosten von grob in etwa 100 000 Euro für die Turmsanierung, so der Pfarrer. 75 Prozent muss die Kirchengemeinde selbst aufbringen. Dafür müsse man an die Rücklagen gehen, sagte Pfarrer Hager. Vermutlich werde auch versucht werden, über Eigenleistungen etwas einzusparen, in der Überlegung sei zudem ein Spendenaufruf. Die Gemeinde Maselheim übernimmt mit 25 Prozent der Kosten, die Mittel wurden im Haushaltsplan 2019 eingestellt. Hintergrund für die Beteiligung ist laut Kämmerin Marion Bailer ein alter Vertrag, der noch auf Zeiten zurückgeht, in denen die Kirchturmuhr für die Dorfbewohner eine wichtige Rolle spielte.

Die Sanierung soll in diesem Jahr erfolgen, weitere Kirchen- oder Turmsanierungen sind derzeit nicht in Sicht. „Bei unseren anderen Kirchen liegen die Renovierungen noch nicht so lange zurück, da sind wir auf dem Stand“, sagte Pfarrer Hager.

Laupertshausen ist seit Anfang des 13. Jahrhunderts Pfarrort. Der Kirchturm soll, so die Angaben der Gemeinde Maselheim auf ihrer Homepage, in die Spätgotik zurückgehen. Dass die Kirche den Patronen Jakobus und Pelagius geweiht sei, weise auf ein hohes Alter hin, heißt es in der Beschreibung. Die Ausstattung der Kirche stammt aus dem Hochbarock.