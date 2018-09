Das sagt der Bürgermeister zum Funkmast

Bürgermeister Elmar Braun verweist beim Thema Mobilfunkmast auf die Rechtslage. „Die Gemeinde ist nicht Investor, nicht Antragsteller, nicht Bauherr, nicht Verpächter der Flächen und auch nicht Genehmigungsbehörde“, sagt er. „Die Telekom hat, wenn sie einen Standort gefunden hat und die Grenzwerte einhält, ein Recht auf eine Baugenehmigung.“

Er habe zahlreiche Gespräche im Ort geführt, berichtet Braun. Daraus sei klar geworden: „Die meisten Leute wollen die Verbesserung der Funknetzversorgung.“ Mit dem Thema Gesundheitsgefahren habe er sich befasst, so der Bürgermeister weiter. „Wenn man die Untersuchungen dazu liest, sieht man, dass in Sachen Strahlenbelastung das Problem das Endgerät und nicht der Mast ist.“

Er könne sich vorstellen, dass ein Fachmann ohne Eigeninteresse die Standortfrage prüfe, berichtet Braun. Ihm gehe es um den Frieden im Ort. „Vielleicht kann man dadurch eine Polarisierung vermeiden.“ Die Verwaltung hat bereits mit einem Experten vom TÜV Süd Kontakt aufgenommen. Braun rechnet mit etwa 6000 Euro Kosten für ein Gutachten, das Versorgung und Strahlenbelastung der Standorte Kreuzberg, Bolz sowie baugenehmigungsfreier Standorte in den Ortsmitten von Äpfingen und Sulmingen vergleicht. Nicht übersehen werden dürfe aber, so Braun, dass die Gefahr bestehe, dass die Telekom abspringe, wenn sich alles zu sehr in die Länge ziehe,und es so am Ende keinen Mast geben könnte. In der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag sollen das Für und Wider eines solchen Gutachtens diskutiert und ein Beschluss gefasst werden.