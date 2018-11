Das bedeuten die Altlasten für Bauherren

Die Gemeinde Maselheim will am Ortsausgang Richtung Wennedach ein neues Baugebiet ausweisen. Weil sich auf sieben der Grundstücke ein Streifen mit Altlasten befindet (die SZ berichtete), hakte Gemeinderat Max Steigitzer in der Sitzung nach. Es bestehe keine Gesundheitsgefahr, erläuterte Ingenieur Günther Schmid. Aber wenn dort Aushub entsorgt werden muss, bedeutet das nach seinen Aussagen mehr Aufwand für die Bauherren.

Die Altlasten stammen von einem ehemaligen Hohlweg, der im Bereich des „Langen Gewands“ verlief. Dieser Hohlweg wurde einst mit Hausmüll aufgefüllt. Zudem fanden sich dort auch Keramikziegel, also Bauschutt, so die Erläuterungen von Ingenieur Günther Schmid vom Büro RSI. Bei Schürfproben am nordöstlichen und südwestlichen Rand des Baugebiets (entlang des Gemeindeverbindungswegs) zeigten sich Auffälligkeiten. In der südwestlichen Probe wurde der Arsengrenzwert um 1,9 Milligramm pro Kilo überschritten, heißt es in den Unterlagen, die in der Sitzung vorgestellt wurden. Damit entspricht der Boden der Klassifizierung Z1.1 (unbelastet ist Z.0). In der Probe aus dem nördlichen Teil fanden sich keine Überschreitungen.

„Es besteht keine Gesundheitsgefahr“, sagte Schmid. So steht es auch im geotechnischen Gutachten eines Fachbüros: Für die Nutzung als Wohnbebauung sowie Grünflächen und Hausgärten gebe aus Bodenschutzgründen keine Bedenken, heißt es da. Die Auffüllungen zu belassen sei zulässig. „Eine Gefahr für den Menschen ist nicht abzuleiten.“

Streifen mit Altlasten

Im Bebauungsplan wurde entlang des gesamten Gemeindeverbindungswegs ein Altlastenstreifen ausgewiesen, der über sieben Grundstücke verläuft. Für den Streifen hat die Verwaltung einen niedrigeren Quadratmeterpreis einkalkuliert.

„Es ist möglich, dort zu bauen, aber mit dem Wissen, dass hier Belastungen zu finden sind “, sagte Schmid. Bauherren, die auf diesem Streifen nicht nur den Garten anlegen, sondern Gebäude errichten wollen, müssen mit Mehraufwand bei der Entsorgung des Aushubs rechnen.

Ein Thema im Gemeinderat war zudem, ob Gefahr besteht, dass auch Z.2-Böden auf dem Streifen zu finden sind. Im geotechnischen Gutachten heißt es dazu: Für höhere Belastungen als Z1.1 gebe es derzeit keine Anhaltspunkte, diese könnten aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Ingenieur Schmid erläuterte dem Gremium, bei Z.2 lägen die Mehrkosten für Bauherren höher.

Er wies außerdem darauf hin, dass im Bereich des Altlastenstreifens mehr Aufwand nötig sei, damit ein Gebäude standfest werde. Aber auch auf den anderen Grundstücken sei auf das Thema Untergrund besonderes Augenmerk zu richten. Wegen der Bodenbeschaffenheit im gesamten „Langen Gewand“ müsse man tiefer gründen.

Gemeinderat fordert Transparenz

Die Erläuterungen zu den Altlasten gingen auf eine Anfrage von Gemeinderat Max Steigitzer zurück. Dieser hatte Transparenz gefordert und detaillierte Auskünfte verlangt. Schmid und Braun betonten, dass die Käufer informiert würden. „Die Fakten waren immer auf dem Tisch, die Gutachten können eingesehen werden“, sagte Kai Dewald. Ob das Stichwort Arsen in der Vergangenheit gefallen war, darüber gingen die Meinungen bei Steigitzer und Dewald auseinander.

Das Gremium befasste sich im Anschluss mit den Anregungen, die bei der Anhörung zum Bebauungsplan eingegangen waren. Der Gemeinderat stimmte den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung zu und beschloss die Satzung „Langes Gewand I“.