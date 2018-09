Dürnachspatzen feiern 70. Geburtstag

Der Männergesangverein Dürnachspatzen Sulmingen besteht seit 70 Jahren und hat bei seiner Geburtstagsfeier auf die lange Geschichte zurückgeblickt.

1948 haben sich 15 Männer um Hans Rodi zusammen, um einen Gesangverein im Ort zu gründen. Unter den Gründungsmitgliedern waren damals August Maier, Rolf Barth und Heribert Hagel. Es entstand der Sängername Dürnachspatzen. Die längste Amtszeit als Akkordeonbegleiter und Dirigent hatte danach mit 29 Jahren Erich Ruf. Später prägte Wolfgang Mächler den Chor. Bei Oktoberfesten, Faschingsveranstaltungen oder bei der 750 er Jahrfeier der Gemeinde brachte er seinen Sängern auch das Theaterspielen bei. Dazwischen wurden von ihm immer wieder Gesangsbeiträge eingebaut.

An die Höhepunkte der Vereinsgeschichte wurde auch beim Fest zum 70-jährigen Bestehen erinnert. Mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Sulminger Kirche haben die Feierlichkeiten der Dürnachspatzen begonnen. Am Ende des Gottesdienstes von dem Spatzen-Chor unter der Leitung von Dirigent Eugen Ruedel erklang das Lied „Sonntag ist’s“.

Lieder, die ins Ohr gehen

Anschließend wurde zu einer Hockete eingeladen. Vorsitzender Karl Mayer konnte Bürgermeister Elmar Braun, Ortsvorsteher Kai Dewald, die Ehrenmitglieder der Dürnachspatzen August Maier und Eugen Hummler begrüßen. Ebenso wie den Fanfarenzug Sulmingen mit Dirigent Holger Neuer und der Musik Band Hot Spot.

In seinem Grußwort betonte Braun, dass der Männergesangverein ein etwas anderer Chor als gewohnt sei. Schon viele Jahre sind die Dürnachspatzen im Landkreis bekannt für ihr geselliges Liedgut, wie bekannte Schlager und rhythmusstarke Lieder, die ins Ohr gehen. Er freue sich, dass mit dem 98-jährigen Tenorsänger August Maier ein Gründungsmitglied noch aktiv dem Chor angehöre. Sein Dank galt dem Verein auch für den Ausbau des „Vereinsraumes Stall“ im Sulminger Bauhof und für die Hilfestellung beim Bau des Pavillons im Gemeindehausgarten. Auch sind die Dürnachspatzen Initiatoren des bekannten Sulminger Dorffestes gewesen.

Sängernachwuchs gesucht

Ortsvorsteher Kai Dewald gratulierte ebenfalls zum Jubiläum. Bei Generalversammlungen des Vereins hat er bereits einige langjährige Ehrungen verdienter Sänger erlebt. Vorstand Karl Mayer bekam anschließend ein Verzehr-Präsent überreicht, das nach einer Singstunde gereicht werden solle.

Karl-Heinz Amedick durfte anschließend die Festrede halten. Leider sei in der heutigen Zeit, wie bei vielen Chören, das Problem groß, Nachwuchssänger zu finden. Jeder neue Sänger, egal welchen Alters, sei herzlich willkommen.