Dörflinger bilanziert drei Jahre Grün-Schwarz

Der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger spricht am Donnerstag, 6. Juni, von 20 Uhr an im Gasthaus Adler in Äpfingen über „Die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg zwei Jahre vor der Landtagswahl“.

Das Referat mit Diskussion ist Teil der Mitgliederversammlung der Frauen- Union im Kreis Biberach, dazu sind alle interessierten Bürger eingeladen.

Die Vorsitzende Isolde Weggen sagt: „Frauenpolitik ist eine Querschnittsaufgabe, das heißt sie betrifft alle Politikfelder und gesellschaftliche Bereiche.“ Deshalb sei gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in allen Bereichen ein Anliegen.