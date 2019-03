CDU nominiert Kandidaten fürs „spannende Wahljahr“

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Rehbock bei Deggenhausertal (Bodenseekreis) auf die Straße gestürzt und dort von einem Auto erfasst und getötet worden. Auch das Tier überlebte den Unfall am Freitagabend nicht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Konstanz am Samstag mitteilten. Der Fahrer des Autos, das dem Motorrad des 48-Jährigen entgegengekommen war, wurde leicht verletzt.