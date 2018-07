Brücke wird saniert

Die Fußgängerbrücke, die unterhalb des Maselheimer Treff-3000-Markts über die Dürnach führt, wird saniert. Das berichtete Bürgermeister Elmar Braun im Maselheimer Gemeinderat. Die Brücke ist unterspült und nach Angaben von Braun nun circa zehn Zentimeter in Schieflage. Der Bürgermeister vermutete, dass dort in der Vergangenheit ein Biber am Werk gewesen sein könnte. Die Reparaturarbeiten sollen bereits in den kommenden Tagen beginnen, berichtete Ingenieur Günther Schmid. Die Brücke anzuheben, sei nicht möglich, sie bleibe folglich leicht schräg, aber es handle sich ja um eine Fußgängerbrücke. Zu den Kosten konnte er noch keine Angaben machen. Was eine neue Brücke kosten würde, lautete eine Frage aus dem Gemeinderat. „100 000 Euro“, antwortete Schmid.