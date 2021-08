Bogenrieder und Traub im Vorstand bestätigt

Der Vorstandsvorsitzende Bernd Bogenrieder begrüßte alle Anwesenden, insbesondere den Vertreter der Gemeinde, Bürgermeister Elmar Braun, vom WLSB Sportkreis Biberach Hermann Gantner sowie vom Hauptsponsor Grimm die Geschäftsführer Paul und Werner Grimm.

Beim Gedenken an die Verstorbenen erinnerte Bogenrieder besonders an den langjährigen Gönner und das Mitglied August Maier. Im Anschluss berichtete er über die verschiedenen Schritte zur Schließung der Sportstätten und Einstellung des Sportbetriebs im Jahr 2020 bis zur Wiederaufnahme der Aktivitäten 2021. Die Hauptarbeit des Vorstands in der Pandemie wurde bestimmt vom Umsetzen von Vorschriften, Erstellen von Hygienekonzepten und Weitergabe der Informationen an die Verantwortlichen und Mitglieder.

Leider konnten wegen der Corona-Lage auch die beliebten und wirtschaftlich wichtigen Veranstaltungen wie das Grillfest, die Metzelsuppe und das Binokelturnier nicht stattfinden, was natürlich einen Einnahmenverlust bedeutet, wie der Verein betont.

Bernd Bogenrieder dankte allen Mitgliedern, dass sie dem Verein in dieser schwierigen Zeit die Treue gehalten haben. Durch die Mitgliedsbeiträge und die Reduzierung der Ausgaben sei das wirtschaftlich Schlimmste verhindert worden.

Bei der Fußballabteilung gab es auch eine personelle Veränderung: In einem Übergangsjahr wurde Christoph Borner an seine neue Aufgabe als Abteilungsleiter der Fußballabteilung herangeführt. Nach zwölf Jahren übergab vergangenen Sommer Wolfgang Schlachter sein Amt als Abteilungsleiter. Christoph Borner hat sich inzwischen gut ins Vorstandsteam eingefunden und vertrete dort sehr engagiert die Interessen der Fußballer.

Die Corona-Pandemie hatte auch Einfluss auf die Planungen zum 50-jährigen Jubiläum der TSG und dem 100-jährigen Jubiläum des SV Maselheim. Im Vorstand wurde das Thema diskutiert und man war sich einig, dass eine Jubiläumsveranstaltung unter den gegebenen Umständen keinen Sinn mache.

Damit das Jubiläumsjahr nicht ganz aus der Erinnerung und der Vereinschronik verschwindet, will die TSG ein Fotobuch gestalten.

Im Anschluss folgten die Berichte der Abteilungsleiter: Heike Schlachter von der Abteilung Freizeitsport berichtete, dass der Übungsbetrieb Anfang März 2020 eingestellt wurde. Die Lockerungen im Sommer und Herbst machten dann wieder Sport im Freien möglich und Ende September 2020 nahmen alle Gruppen den Übungsbetrieb wieder auf, allerdings nur um einen Monat später wieder den kompletten Betrieb einzustellen.

Reinhard Hentze von der Abteilung Rasenkraftsport informiert die Mitglieder darüber, dass viele Wettkämpfe ausgefallen sind. Auf dem Sportplatz wurden dennoch Aktivitäten mit den Jugendlichen durchgeführt. Zwei Jugendliche haben Wettkämpfe bestritten. Von den Deutschen Meisterschaften konnte Reinhard Hentze über eine erfolgreiche Bilanz bei den Aktiven und Senioren mit Titeln und weiteren guten Platzierungen berichten. Er plant weiter, die Deutschen Hallenmeisterschaften in Maselheim auszurichten und hofft, dass die Inzidenz den Wettbewerb möglich macht.

Für die Abteilung Tennis berichtet Holger Hummler von überschaubaren Aktivitäten in den vergangenen Monaten. Die Abteilung Tennis existiert als reiner Hobbybetrieb.

Die Abteilung Tischtennis war als reiner Hallensport von den Corona-Richtlinien besonders betroffen. Das Wettkampfjahr 2019/2020 wurde abgebrochen. Nach vier Wochen Training wurde in die Wettkämpfe gestartet, diese allerdings bereits nach drei Spieltagen wieder abgebrochen. Vor vier Wochen wurde nun wieder mit dem Kindertraining gestartet, bei den Aktiven fanden zuletzt lediglich Treffen auf geselliger Ebene statt. Jetzt hofft Armin Pröll, dass ab Herbst wieder ein regelmäßiger Spielbetrieb möglich ist.

Christoph Borner berichtete aus der Abteilung Fußball. Aktuell spielen alle Jugendmannschaften von den Bambinis bis zur A-Jugend in verschiedenen Spielgemeinschaften. Leider musste die Saison nach wenigen Spielen wie schon im vergangenen Jahr Pandemie-bedingt abgebrochen werden. Die Saison 2020/2021 wurde im Anschluss annulliert.

Die Jugendarbeit der letzten Arbeit trage aber Früchte, sodass zur neuen Saison insgesamt acht Spieler in den aktiven Bereich aufrücken.

Auch bei den aktiven Mannschaften wurde die Saison 2020/2021 annulliert. Mit einem 11. Platz und acht Punkten bei acht Spielen zum damaligen Zeitpunkt sei das Ergebnis „deutlich ausbaufähig“. Auch die Reserve habe mit einem achten Platz mit vier Punkten aus fünf Spielen deutlich Luft nach oben.

Gerhard Franz von der Badminton-Abteilung informiert darüber, dass bei Hallenöffnung trainiert wurde und ein reger Spielbetrieb stattgefunden habe.

Finanzvorstand Oliver Dachroth gab einen Überblick über die Aufteilung der 526 Vereinsmitglieder im Jahr 2020 und präsentierte eine Übersicht der Mitgliedsbeiträge sowie Auszüge der Einnahmen und Ausgaben 2020. Den geringeren Einnahmen in 2020 im Vergleich zu den Vorjahren stehen auch weniger Ausgaben für Übungsleiterpauschalen und Hallenkosten gegenüber. Dazu kommen Zuschüsse der Gemeinde, sodass er von einem relativ ausgeglichenen Gesamtergebnis berichten konnte. Abschließend erklärte Dachroth, dass alle Konten im Plus sind und der Verein damit gut aufgestellt sei.

Kassenprüfer Erich Braun bestätigte, dass alle geprüften Buchungen einwandfrei nachvollziehbar waren. Er stellte keine weiteren Rückfragen. Bürgermeister Elmar Braun erklärte, dass er froh sei, wieder Menschen ohne Masken zu sehen. Die Vereine in der Gemeinde seien auch wichtig, um in Kontakt zu bleiben.

Da die Kasse und die Abteilungen das Pandemiejahr gut überstanden haben, sollte die Entlastung kein Problem sein. Nachdem es keine Fragen gab und die Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten, schlug Elmar Braun die Entlastung vor und dankte dem Vorstand für die Arbeit. Die Vorstandschaft wurde bei der Abstimmung einstimmig entlastet.

Braun teilte mit, dass bei der diesjährigen Wahl der Vorstandsvorsitzende, der Vorsitzende für die Öffentlichkeitsarbeit und die Kassenprüfer neu zu wählen sind. Alle drei Ämter wurden wieder auf zwei Jahre gewählt. Vorstandsvorsitzender Bernd Bogenrieder stellte sich zur Wiederwahl für die nächsten 2 Jahre, ebenso die Vorsitzende für die Öffentlichkeitsarbeit Katja Traub sowie Alfons Funk und Erich Braun. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt und sind nun weitere zwei Jahre im Amt.

Im Anschluss folgte die Ehrung von Wolfgang Schlachter. Hermann Gantner übermittelte zunächst Grüße vom Sportkreis und Württembergischen Landessportbund. Insbesondere hob er die Erfolge der Abteilung Rasenkraftsport mit verschiedensten gewonnenen Titeln hervor.

Er würdigte Wolfgang Schlachter für seine Arbeit als Abteilungsleiter in den Jahren 2009 bis 2020 und auch für die zusätzliche Tätigkeit als Ausschussmitglied von 1995 bis 2008. Insgesamt war er 25 Jahre bei der TSG als Funktionär im gewählten Ehrenamt tätig. Schlachter habe sich enorme Verdienste um die Fußballabteilung erworben. Hermann Gantner überreichte ihm als Anerkennung für die geleisteten Dienste die WLSB-Ehrennadel in Silber und eine Urkunde.