Blasmusik beim Gartenfest des Musikvereins Laupertshausen

Der Musikverein Laupertshausen veranstaltet am Samstag und Sonntag, 30. und 31. Juli, ein Gartenfest am Adlerplatz Laupertshausen. Am Samstagabend tritt der Musikverein um 19 Uhr unter Leitung von Reiner Mayer auf. Während des Abendprogramms findet ein Maßkrugrutschen statt. Auf dem Festgelände werden beim Barbetrieb zum Ausklang des ersten Festabends laut Musikverein neben gewöhnlichen Mischgetränken auch selbstgemachte Cocktails angeboten.

Beim Mittagstisch am Sonntag ab 11 Uhr werden die Besucher vom Musikverein Schemmerberg unterhalten. Die Gemeinschaftsjugendkapelle Bergerhausen-Laupertshausen verkauft ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Den Festausklang werden die „Alt-Laupheimer“ ab 17 Uhr gestalten.