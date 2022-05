Bigband Sound mit einem der ganz Großen am Baritonsaxofon

Die Big Band der Universität Ulm unter Leitung von Michael Lutzeier gastiert am Samstag, 28. Mai um 19 Uhr im Festsaal. Mit ihrem Leiter Michael Lutzeier, einem international führenden Baritonsaxophonisten, brennen die jungen Musizierenden und Studierenden laut einer Pressemitteilung der St. Elisabeth Stiftung darauf, ihr Können in Heggbach zu beweisen.

Im Wechsel mit der Uni Big Band spielt das Michael Lutzeier Quartett bekannte Standards des „Great American Songbook“. Die Veranstaltung wird bereichert durch die Ausstellung realistischer Malerei von Marion Uphues-Klee im Foyer des Festsaals. Der Eintritt kostet 15 Euro (ermäßigt zehn Euro) – Karten gibt es unter peter.bette@st-elisabeth-stiftung.de oder per Telefon am Empfang in Heggbach unter 07353 810.