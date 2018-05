Biberschäden repariert, Hochwasserschutz verbessert

Das Kreisforstamt hat den Unteren Schönebürger Weiher östlich von Heggbach an der Landestraße 280 saniert. Dabei sei auch der Hochwasserschutz verbessert worden, wie das Landratsamt in einer Mitteilung schreibt.

Die Sanierung war nötig geworden, nachdem der Biber in den vergangenen Jahren immer wieder Löcher in den Damm gegraben hatte. So hatte sich über die Jahre eine mächtige, zwei Meter dicke Schlammschicht vor dem Damm angesammelt. Dieser fruchtbare Weiherschlamm wurde nun abgebaggert und zur Bodenverbesserung auf einer Wiese in der Nähe ausgebracht.

Um den Damm besser zu sichern, wurde eine sogenannte Vorschüttung gemacht. Dazu wurde eine dicke Lehmschicht auf den alten Damm aufgebracht. Der Damm wird so breiter und standfester. Biberschutznetze, die über den alten Damm gespannt wurden, sollen verhindern, dass der Biber den Damm erneut beschädigen kann. Darüber hinaus wurden ein neues regulierbares Ablaufwerk zur Einstellung des Wasserspiegels eingesetzt und eine neue Ablassleitung durch den Damm gegraben.

Fische können entnommen werden

An der Luftseite, das heißt der Seite, die dem aufgestauten Wasser abgewandt ist, wurde ein Abfischkasten eingebaut. Über diesen Abfischkasten können Fische beim Ablassen des Weihers schonend entnommen werden.

Zum Schutz vor Hochwasser und Starkregen wurde die Hochwasserentlastungsanlage den neuen Berechnungen angepasst. Diese basieren auf den Starkniederschlägen der vergangenen Jahre, insbesondere des so genannten Jahrtausendhochwassers im Mai und Juni 2016.

Die Kosten für die Sanierung des Dammes in Höhe von rund 250000 Euro trägt die Forstverwaltung des Landes Baden-Württemberg.