Bewegender Gottesdienst für Opfer der Euthanasie

Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Der 75. Jahrestag ist bundesweit Anlass, der Opfer des Nationalsozialisten zu gedenken.

Alljährlich erinnert ein Gottesdienst im Heggbacher Wohnverbund der St. Elisabeth-Stiftung der Euthanasie-Opfer, die 1940 von dort nach Grafeneck deportiert wurden. 122 geistig und mehrfach behinderte Frauen und 71 Männer fanden den Tod.

Nach Schwester Mirjams liturgischer Eröffnung begrüßte Renate Weingärtner, Leiterin des Heggbacher Wohnverbundes, in der voll besetzten Kirche St. Georg alle, die in der Kirche St. Georg mitfeierten, darunter viele Mitarbeiter und Bewohner. Sie betonte, dass „wir alle in der Verantwortung stehen, das Wissen um den Holocaust weiterzugeben“, zumal es bald keine Überlebenden mehr geben werde.

Die Kommunikationspädagogin Rita Schultheiß erklärte, man habe bewusst die Krippe vor dem Altar stehen lassen. „Wir dürfen unsere Fürbitten dorthin zu Jesus bringen.“ Nach jeder Fürbitte wurde eine Kerze entzündet und vor die Krippe gestellt.

Anschließend sprach Ralf Weber vom Team der Seelsorge der St. Elisabeth-Stiftung davon, wie Menschen im Nationalsozialismus die Würde genommen wurde, und las Worte aus dem Markus-Evangelium. Rita Schultheiß übersetzte in Gebärdensprache. Helen Berg vom Heggbacher Wohnverbund zitierte aus einer Predigt des damaligen Bischofs von Berlin, Konrad Graf von Preysing. Nach dem von Schwester Mirjam ausgeteilten Segen bedankte sich Renate Weingärtner beim Seelsorge-Team und allen, die mitgewirkt hatten. Ihr besonderer Dank galt dem Trio Kapellenklang, das auf der Orgelempore den Gottesdienst sehr berührend gestaltet hatte.